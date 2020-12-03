Зраджена Тарзаном Корольова наростила коси і гайнула жити до африканських аборигенів

Співачка Наташа Корольова, чий чоловік Сергій Глушко кілька місяців тому скочив у гречку та втягнув себе та дружину в брудний скандал, вирішила почати життя з нового аркушу. Причому зробити це в радикальний спосіб.

Почала 47-річна зірка з зовнішнього перетворення, наростивши довжелезне волосся. А потім полетіла до Африки.

Корольова оголосила про це в Instagram.

Наташа Корольова несподівано гайнула до Африки Фото з instagram Корольової

"Зізнання! Я вирішила провести експеримент - покинути все і поїхати з Москви на острів. Сама, без усіх, без цивілізації - і пожити в племені аборигенів", - повідомила співачка.

Як пояснила Наташа, вона має намір спробувати вижити в дикій природі, "обнулитися та очиститися від тягаря 2020-го року" та відшукати нові сенси.

Співачка вирішила пожити з аборигенами

"Саме тут, подалі від звичного комфорту, подалі від нещирості та хибних цінностей я відчуваю, що знову стаю собою - сильною Наташею, котра з усім упорається", - додала артистка.

Корольова зізналася, що цей рік жорстко вдарив по ній та її сім'ї, перевернув їхні життя догори дриґом.

"Він влаштував перевірку моїм стосункам із чоловіком, моїм вірі та силі духу. Я не хочу, щоби в моїй пам'яті цей рік запам'ятався негативом та пожирав мене безсонними ночами. Я зрозуміла, що мені потрібне глобальне перезавантаження - і воно лише починається", - підсумувала вона.

Що ж, принаймні Інтернет у Корольової в цій "дикій природі" є

Поки незрозуміло, чи склав у цій подорожі Тарзан компанію своїй Джейн Наташі. Нещодавно стриптизер був на Занзібарі і постив звідти багато фото та відео. Ймовірно, дружина зрештою до нього приєдналася, і "перезавантаження" вони здійснюють удвох.

Тарзан теж "полетів, але обіцяв повернутися" фото з instagram тарзана

Нагадаємо, вчинок 50-річного Сергія Наташа навіть відмовляється вважати зрадою. Вона вважає, що походеньками "на лівачок" чоловіки просто борються з кризою середнього віку.

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