Мозгова привітала з романтичною річницею Аксельрода, з яким з'єднана "невидимою ниткою"

11 грудня 2020, 09:58

Продюсерка Олена Мозгова та співак Девід Аксельрод відсвяткували романтичну дату: день, коли вони познайомилися.

Дружина присвятила коханому допис у Instagram та поділилася спільним фото.

 
Олена та Девід відсвяткували романтичну річницю
фото з instagram мозгової

"10 грудня 2005 року ми познайомились. 15 років", - написала Олена.


"Сходились, розходились, потім знову сходились і розходились. Але правду кажуть, ніщо не може розірвати цю невидиму нитку між людьми, яким судилося бути разом", - додала вона.

Нагадаємо, в Мозгової та Аксельрода, який колись звався просто Володимиром Ткаченком, є спільна донечка Соломія. Продюсека народила її в 41 рік і радить усім жінкам не боятися народжувати в зрілому віці.

 
У лютому доньці подружжя виповниться 6 років
 
Олена зі старшими доньками, Зоєю та Євгенією, яку народила від Олександра Пономарьова

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