Мозгова привітала з романтичною річницею Аксельрода, з яким з'єднана "невидимою ниткою"
П'ятниця, 11 грудня 2020, 09:58
Продюсерка Олена Мозгова та співак Девід Аксельрод відсвяткували романтичну дату: день, коли вони познайомилися.
Дружина присвятила коханому допис у Instagram та поділилася спільним фото.
"10 грудня 2005 року ми познайомились. 15 років", - написала Олена.
"Сходились, розходились, потім знову сходились і розходились. Але правду кажуть, ніщо не може розірвати цю невидиму нитку між людьми, яким судилося бути разом", - додала вона.
Нагадаємо, в Мозгової та Аксельрода, який колись звався просто Володимиром Ткаченком, є спільна донечка Соломія. Продюсека народила її в 41 рік і радить усім жінкам не боятися народжувати в зрілому віці.
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