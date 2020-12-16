Мендель показала, як Зеленський на камеру фізкультперерву робив. ВІДЕО
Речниця президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель показала свого шефа під час фізкультперерви, яку він робив на камеру.
Разом зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром гарант грав у пінг-понг, поки його знімав фотограф.
Мендель же зняла відео та виклала його у своєму Instagram.
"Замість анонсу нового інтерв’ю великому іноземному виданню. Президента фотографують в різних форматах. Серед іншого - і під час короткої фізкультперерви", - написала Юля.
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Як відомо, у день виборів 31-го березня 2019 року Зеленський у своєму штабі програв у пінг-понг журналісту "РБК".
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