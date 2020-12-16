Мендель показала, як Зеленський на камеру фізкультперерву робив. ВІДЕО

Середа, 16 грудня 2020, 14:35

Речниця президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель показала свого шефа під час фізкультперерви, яку він робив на камеру. 

Разом зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром гарант грав у пінг-понг, поки його знімав фотограф. 

Мендель же зняла відео та виклала його у своєму Instagram. 

"Замість анонсу нового інтерв’ю великому іноземному виданню. Президента фотографують в різних форматах. Серед іншого - і під час короткої фізкультперерви", - написала Юля. 

 
На запитання УП, якому виданню президент давав інтерв'ю, Мендель відповіла: "Президент дав підсумкове інтерв’ю відомому американському медіа. Ми не знаємо точної дати виходу матеріалу, однак сподіваємося, найближчим часом"
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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Як відомо, у день виборів 31-го березня 2019 року Зеленський у своєму штабі програв у пінг-понг журналісту "РБК". 

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