Мендель показала, як Зеленський на камеру фізкультперерву робив. ВІДЕО

Речниця президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель показала свого шефа під час фізкультперерви, яку він робив на камеру.

Разом зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром гарант грав у пінг-понг, поки його знімав фотограф.

Мендель же зняла відео та виклала його у своєму Instagram.

"Замість анонсу нового інтерв’ю великому іноземному виданню. Президента фотографують в різних форматах. Серед іншого - і під час короткої фізкультперерви", - написала Юля.

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На запитання УП, якому виданню президент давав інтерв'ю, Мендель відповіла: " Президент дав підсумкове інтерв’ю відомому американському медіа. Ми не знаємо точної дати виходу матеріалу, однак сподіваємося, найближчим часом"

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Як відомо, у день виборів 31-го березня 2019 року Зеленський у своєму штабі програв у пінг-понг журналісту "РБК".

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