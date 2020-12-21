Седокова у смокінгу на голе тіло повчила, як пережити цькування

Кілька днів тому співачка Ганна Седокова не змогла стримати емоції та розплакалася у сторіс через булінг коментаторів.

І ось, опанувавши себе, Аня вирішила поділитися досвідом того, як витримати цькування у мережі, школі та будь-де.

Цій темі зірка присвітила допис в Instagram.

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"Одна проти всіх… Як витримати цькування? Іноді буває, що тобі починає здаватися, що весь світ на тебе нападає. Пройшовши через складні два дні, з моєї товстенною шкірою до агресії в мережах, я поламалася. Булінг не тільки в мережах. Він на роботі, в школі. І я буду писати про це ще багато. Але зараз про головне. Як вибратися з цієї ями, в яку сам себе загнав:⠀

Ізолювати себе від новин. Телеграм-канали, погані новини, коментарі чужих людей. Просто заборонити собі це читати.⠀

Видихнути і зрозуміти, що ти попався на гачок. Усвідомити, що тебе зачепило. Так було зі мною. Все починалося з безневинних коментів, але через те, що я в день народження залишилася одна і в цей день була особливо не захищена, мене повело. Вдих видих. Вдих видих.⠀

Зрозуміти, що це всього лише проекція чужих людей на тебе щодо їх власного стану. Вчора одна дівчинка написала мені, що я товстуха і у мене стирчить живіт. Я подивилася на неї. Вона була зовсім не худенька. Коли людина пише, що ти стара, то це вона боїться старості і вважає це загрозою. Коли про те, що дурна, то переживає щодо своїх інтелектуальних здібностей. Далі можемо продовжити в коментарях, допоможіть мені.⠀

Поплакати. Я дуже емоційна і сентиментальна. Плачу в кінці щасливих фільмів або на весіллях. Але це інші сльози. Сльози болю повинні вийти. Очистити вас. Піти.⠀

Сказати правду тому, кому небайдуже. Не мовчати. Знайти слова. Без звинувачень іншого. А просто сказати, що мені боляче, тому що я відчуваю себе незахищеною".⠀

Седокова зізналася, що її лаяли за те, що вона зірвалася та показала сльози.

"Показала свою слабкість шакалам. Але через два дні цієї слабкості я стала сильнішою. Набагато", - заявила вона.

Як відомо, Седокову булили у мережі через програш команди її чоловіка-баскетболіста, мовляв, саме через дружину він став погано грати

"І останнє. Будь ласка, обережніше зі словами. Нешкідливі для вас, вони можуть сильно поранити того, хто зараз беззахисний. Це як добивати людину на підлозі. Вп'ятьох. Або як у мене десятками або сотнями. Ми не знаємо, в якому стані перебуває інша людина. На якому краю вона стоїть. Не штовхайте, будь ласка, інших в урвище, навіть простим словом", - закликала Аня.

Фото з Instagram

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