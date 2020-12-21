Седокова у смокінгу на голе тіло повчила, як пережити цькування
Кілька днів тому співачка Ганна Седокова не змогла стримати емоції та розплакалася у сторіс через булінг коментаторів.
І ось, опанувавши себе, Аня вирішила поділитися досвідом того, як витримати цькування у мережі, школі та будь-де.
Цій темі зірка присвітила допис в Instagram.
"Одна проти всіх… Як витримати цькування? Іноді буває, що тобі починає здаватися, що весь світ на тебе нападає. Пройшовши через складні два дні, з моєї товстенною шкірою до агресії в мережах, я поламалася. Булінг не тільки в мережах. Він на роботі, в школі. І я буду писати про це ще багато. Але зараз про головне. Як вибратися з цієї ями, в яку сам себе загнав:⠀
- Ізолювати себе від новин. Телеграм-канали, погані новини, коментарі чужих людей. Просто заборонити собі це читати.⠀
- Видихнути і зрозуміти, що ти попався на гачок. Усвідомити, що тебе зачепило. Так було зі мною. Все починалося з безневинних коментів, але через те, що я в день народження залишилася одна і в цей день була особливо не захищена, мене повело. Вдих видих. Вдих видих.⠀
- Зрозуміти, що це всього лише проекція чужих людей на тебе щодо їх власного стану. Вчора одна дівчинка написала мені, що я товстуха і у мене стирчить живіт. Я подивилася на неї. Вона була зовсім не худенька. Коли людина пише, що ти стара, то це вона боїться старості і вважає це загрозою. Коли про те, що дурна, то переживає щодо своїх інтелектуальних здібностей. Далі можемо продовжити в коментарях, допоможіть мені.⠀
- Поплакати. Я дуже емоційна і сентиментальна. Плачу в кінці щасливих фільмів або на весіллях. Але це інші сльози. Сльози болю повинні вийти. Очистити вас. Піти.⠀
- Сказати правду тому, кому небайдуже. Не мовчати. Знайти слова. Без звинувачень іншого. А просто сказати, що мені боляче, тому що я відчуваю себе незахищеною".⠀
Седокова зізналася, що її лаяли за те, що вона зірвалася та показала сльози.
"Показала свою слабкість шакалам. Але через два дні цієї слабкості я стала сильнішою. Набагато", - заявила вона.
"І останнє. Будь ласка, обережніше зі словами. Нешкідливі для вас, вони можуть сильно поранити того, хто зараз беззахисний. Це як добивати людину на підлозі. Вп'ятьох. Або як у мене десятками або сотнями. Ми не знаємо, в якому стані перебуває інша людина. На якому краю вона стоїть. Не штовхайте, будь ласка, інших в урвище, навіть простим словом", - закликала Аня.
Фото з Instagram
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