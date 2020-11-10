"Спалах, хімія, закоханість": Різатдінова розказала про стосунки з Мельником

Минулої неділі в ефірі "Танців з зірками" гімнастка Аня Різатдінова та футболіст Сергій Мельник оголосили про початок романтичних стосунків.

Звісно, роман пари лише почався, тож час покаже. А поки спортсменка розказала, як виникла симпатія між нею та партнером по танцях, на які вона повернулася як гостя.

"Складно пояснити, як ми це зрозуміли. Це просто відбувається між людьми. Можна називати це спалахом, хімією, закоханістю, симпатією. Між нами щось пробігло під час підготовки нашого вальсу, коли був ефір "Вечір випускників". Я танцювала в парі з Сергієм та Аделіною і вже на майданчику для тренувань між нами щось пробігло", - поділилася Різатдінова з JetSetter.ua.

27-річна Різатдінова та 32-річний Мельник зблизилися на репетиціях "Танців"

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"По-перше, ми спортсмени. Тобто всі знають, що спортсмен спортсмена розуміє, що спортсмени розмовляють однією мовою. Це окрема каста, яка не схожа на звичайних людей. Саме тому на підставі спорту, звичайно, ми багато в чому зійшлися. А далі якось так вийшло, що ми продовжили наше спілкування", - розказала гімнастка.

"Сергій зараз тренується допізна, у нього зараз ефективна підготовка до ефірів. У мене так само зараз тренування в Академії гімнастики допізна. Тому кілька разів було таке, що я просто з кавою та їжею приїду до нього в павільйон, просто підтримаю, ми поспілкуємося, я подивлюся їхній танець, підкажу щось. Навіть ось така підтримка — дрібниця, але це завжди важливо для людей", - зауважила Аня.

У Сергія дітей нема, а в Ані є син від Олександра Онищенка

"Загалом не люблю загадувати наперед про відносини. Ніхто не знає, що буде завтра, але те, що є на цей момент — це однозначно симпатія, це однозначно взаєморозуміння. Побачимо, як воно буде розвиватися далі. У будь-якому випадку наша пара — красива, спортивна. А далі час покаже", - підсумувала Різатдінова.

Нагадаємо, нещодавно Аня наголошувала, що для неї важлива самореалізація, тому вона не готова весь свій час проводити вдома з сином.

Фото з сайту JetSetter