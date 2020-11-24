Різатдінова у VOGUE: Розриваюся між дитиною, роботою та особистим життям

Гімнастка Ганна Різатдінова стала однією з видатних українських жінок, інтерв’ю з якими увійшли до антології Ukrainian Women in Vogue.

Олімпійська призерка розказала виданню про те, як їй вдається балансувати між роботою та особистим життям, і про те, коли вона стане щасливою.

Аня не приховує, що встигати все їй непросто.

"Мені завжди це складно давалося. Коли я займалася спортом, то відгородилася від усього, крім спорту. Це була свого роду самопожертву. Зараз я про це згадую і розумію, що це були дуже жорсткі заходи і рамки, які привели до результату - медалі олімпійських ігор. Отже, все було не дарма. Зараз я справляюся, розриваючись між вихованням дитини, роботою та особистим життям. Нагадую собі білку в колесі, але в такому ритмі зараз живе більшість жінок", - зауважила гімнастка.

Реклама:

Але от слава її абсолютно не напружує.

"Чесно кажучи, я прагнула до суспільного життя. У 6-7 років у мене була мета стати не олімпійською чемпіонкою, а публічною особою. Я хотіла, щоби мене показували по телевізору, і батьки пояснили, що для цього мені потрібно стати призером олімпійських ігор і виграти медаль. Цим я мотивувалася, а тепер популяризую спорт в Україні, всіляко його просуваю і підтримую", - поділилася Різатдінова.

Кілька місяців тому у столиці відкрили іменну зірку Різатдінової

Попри любов до публічності, Ганні, яка називає себе інтровертом, необхідно проводити час наодинці з собою,

"Бувають моменти, коли дуже багато всього відбувається в житті, і в таких випадках я їду в Лавру, щоб просто побути зі своїми думками. У машині я люблю послухати улюблену музику, а вечорами у мене обов'язковий ритуал з догляду за собою. Я багато працювала над тим, щоб полюбити своє тіло, тому зараз я кожен день дякую за нього і дотримуюся своєї улюбленої рутини догляду за ним", - розказала спортсменка.

На запитання, з ким із видатних жінок вона б хотіла поспілкуватися, Аня відповіла:

"Це Джекі Кеннеді, принцеса Діана і Грейс Келлі. Для мене це три ікони в усьому, включаючи стиль. Ці жінки для мене приклад того, як потрібно триматися, незважаючи на те, що відбувається в особистому житті. З ними мені дуже хотілося б поговорити відверто".

А для повного щастя Різатдіновій, яка сам виховує сина Рому від ексдепутата Олександра Онищенка, потрібно принаймні дві речі – власна школа художньої гімнастики та кохання.

"Думаю, коли я відкрию школу і в моєму житті з'явиться любов, тоді я і буду найщасливішою на світі", - зауважила вона.

Нагадаємо, нещодавно Різатдінова зізналася, що має романтичні стосунки з колишнім футболістом Сергієм Мельником.

Фото з Instagram