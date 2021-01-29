"Тепер він вікінг": 8-місячного сина Ілона Маска підстригли під героя популярного серіалу
29 січня 2021, 10:23
Молодший син винахідника Ілона Маска від співачки Grimes має унікальне ім'я X Æ A-Xii, а тепер - ще й модну зачіску. 8-місячного малюка підстригла його мама, надихнувшись популярним серіалом.
Результат своїх старань вона показала в Instagram.
"Не впевнена, що ця стрижка вийшла добре, але тепер він вікінг... Стрижка за мотивами "Останнього королівства" на Netflix, а цей серіал - шедевр", - написала Клер.
Нагадаємо, батьки збираються ростити маленького Ікса гендерно-нейтрально, не нав'язуючи йому, що він саме хлопчик.
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