Логунова показала, яка вона кралечка "з лопатою на носі"

10 лютого 2021, 11:02

Телеведуча Поліна Логунова, яка у січні зробила собі ринопластику, показала, як виглядає її носик майже через місяць після операції.

"Завжди залишайтеся кралечкою, навіть із лопатою на носі", - повчила дружина Дмитра Ступки.

 
У січні Поліна перенесла операцію на носі, тож мусить носити "лопату"
фото з instagram логунової

Зі слів Поліни, вона не розгубилася і навіть ефір спромоглася провести з гіпсом на носі.


 
У жінки було викривлення носової перегородки

Нагадаємо, Логунова вважає, що жінка мусить щодня бути при макіяжі.

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