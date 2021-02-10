Логунова показала, яка вона кралечка "з лопатою на носі"
Середа, 10 лютого 2021, 11:02
Телеведуча Поліна Логунова, яка у січні зробила собі ринопластику, показала, як виглядає її носик майже через місяць після операції.
"Завжди залишайтеся кралечкою, навіть із лопатою на носі", - повчила дружина Дмитра Ступки.
Зі слів Поліни, вона не розгубилася і навіть ефір спромоглася провести з гіпсом на носі.
Нагадаємо, Логунова вважає, що жінка мусить щодня бути при макіяжі.
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