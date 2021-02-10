Логунова показала, яка вона кралечка "з лопатою на носі"

Телеведуча Поліна Логунова, яка у січні зробила собі ринопластику, показала, як виглядає її носик майже через місяць після операції.

"Завжди залишайтеся кралечкою, навіть із лопатою на носі", - повчила дружина Дмитра Ступки.

У січні Поліна перенесла операцію на носі, тож мусить носити "лопату" фото з instagram логунової

Зі слів Поліни, вона не розгубилася і навіть ефір спромоглася провести з гіпсом на носі.

У жінки було викривлення носової перегородки

Нагадаємо, Логунова вважає, що жінка мусить щодня бути при макіяжі.

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