"Ми всі вчимося на своїх помилках": онучка Ющенка зізналася, що збільшила губи

Онучка експрезидента Віктора Ющенка, 20-річна Доменіка, якій не вдалося вразити своїм вокалом суддів шоу "Голос країни", вирішила відповісти на питання, яке цікавило багатьох глядачів після її виступу. Дівчина чесно розказала, чи збільшувала вона губи.

Про те, цілком природна її краса або ні, Доменіку запитала Катерина Осадча для "Світського життя".

Онука Ющенка чесно розказала, звідки в неї пухкі вуста

"Якщо казати відверто, я лише один раз у своєму житті робила ін'єкцію в губи, і це було приблизно три роки тому. Це було дуже-дуже мало, але я не очікувала, що воно настільки довго в мене залишиться", - зізналася Доменіка.

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"Я спробувала. Як і всі дівчата, мої подруги, мої однолітки - я спробувала, і я не можу сказати, що я про це жалкую, і що я цим задоволена. Я спробувала і для себе зробила висновок, що це не моя історія, що я не хочу більше", - поділилася вона.

Доменіці скоро виповниться 21

А от про що Доменіка справді шкодує, так це про те, що зіпсувала фарбуванням своє колись довжелезне волосся.

"Ми всі вчимося на своїх помилках...", - зазначила дівчина.

До слова, мама Доменіки, Віталіна Ющенко й сама дещо коле собі в обличчя, але точно не знає, що саме.

"Я не знаю, що вони там колотять, але якісь вітаміни... Мені сказали, що це щось між мезотерапією та біоревіталізацією...", - заявила дочка експрезидента.

Доця і мама Віталіна

Нагадаємо, Доменіка змалечку мріє стати співачкою. А ще вона дуже хотіла, щоби дідусь Віктор Андрійович побачив її на сцені.

Фото з Instagram Доменіки та Віталіни Ющенко

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