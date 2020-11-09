Бувай, Білий дім, бувай, Дональде: Меланія Трамп готується до розлучення - джерела

Коли 3-го листопада перша леді США Меланія Трамп ефектно з'явилася на виборчій дільниці у Палм-Біч, імовірно, свій голос вона прийшла віддавати не за свого чоловіка Дональда. Адже його програш на президентських виборах став її квитком до свободи.

50-річна Меланія "рахує хвилини" до розлучення. Давно остогидлий жінці шлюб закінчиться, щойно за нею зачиняться двері Білого дому.

У цьому не сумніваються люди, що були наближені до першої пари Америки, пише The Daily Mail.

Меланія готується вирватися з золотої клітки шлюбу з Дональдом? фото з instagram меланії трамп

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"Меланія рахує кожну хвилину, доки він не залишить посаду, і вона зможе з ним розлучитися", - вважає колишня директорка з комунікацій Білого дому Омароса Ньюман-Маніголт.

Розказують, що коли в 2016-му році Дональд Трамп здобув перемогу на виборах, його дружина Меланія розридалася.

"Вона геть не очікувала, що він переможе", - пригадував хтось із друзів жінки.

Обрання Дональда президентом означало, що на наступні чотири роки Меланії доведеться забути про розлучення й натомість старанно вдавати сімейну ідилію перед камерами.

Подейкують, перша леді рахує хвилини до розлучення

"Якби Меланія спробувала завдати йому такого страшенного приниження, піти, поки він обіймає цю посаду, він би знайшов спосіб покарати її", - пояснює Ньюман-Маніголт.

Цілих п'ять місяців перша леді тоді тягла кота за хвіст та не переїжджала з Нью-Йорка до Вашингтону. За офіційною версією, Меланія хотіла, щоби їхній із Дональдом син Беррон спокійно закінчив навчальний рік. Зі слів же колишньої радниці Меланії, Стефані Волкофф, дружина Трампа торгувалася, щоби вибити хороший шмат його статків на користь нащадка.

Коли ж господиня Білого дому нарешті в'їхала туди і почала смішити мережу своїм талантом декоратора, вони з чоловіком зайняли окремі спальні. Як висловлюється Волкофф, у Меланії з Дональдом "діловий шлюб".

Тим часом уже "підвезли" фотожаб на цю тему.

"Я нарешті вільна. Спасибі, Джо"

Нагадаємо, на те, що стосунки Трампів далеко не безхмарні, вказували численні дрібні епізоди, що потрапляли на камери. Так президент неодноразово "забував" про свою дружину, через що вона опинялася в принизливих ситуаціях. Меланія ж активно уникала доторків "коханого", а ще навмисне припускалася ляпів у виборі одягу, щоби "виставити дурнем" Дональда.

Як відомо, порноактриса Стормі Деніелс та колишня модель Playboy Карен МакДугал заявляють, що Трамп зраджував із ними свою дружину. А свого часу Дональд зізнався, що "хапає за поцьки" красивих жінок.

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