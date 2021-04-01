Попри "безпрецедентні заходи безпеки" Лобода захворіла на COVID-19

Співачка Світлана Лобода повідомила, що захворіла на COVID-19. Про це 38-річна зірка написала в Instagram, попередивши про вимушене перенесення свого VIP-концерту в підмосковній Барвисі.

"Пять днів тому я відчула нездужання та застудні симптоми, а сьогодні перший тест на COVID-19 показав позитивний результат", - поділилася Свєта.

Фото ніг, яким Лобода проілюструвала свій допис, вочевидь, означає постільний режим хворої зірки

"На жаль, вірус не щадить нікого, і, навіть вживаючи безпрецедентних заходів безпеки, я опинилася в числі тих, хто захворів", - написала вона.

Нагадаємо, про те, що Лобода вкрай серйозно ставиться до загрози заразитися коронавірусом, раніше говорила її продюсерка Нателла Крапівіна. З її слів, зірка дуже береглася, а її команда регулярно здавала тести.

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