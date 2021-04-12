Принц Гаррі без Меган Маркл прилетів до Британії на похорон дідуся

Британський принц Гаррі прилетів із Лос-Анджелеса на похорон свого дідуся, принца Філіпа. Він відбудеться 17-го квітня, і Меган Маркл на церемонії не буде.

Як повідомили в палаці, 39-річній герцогині, яка чекає на другу дитину, заборонили їхати лікарі.

Про це пише The Sun.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Зазначається, що Меган дуже хотіла в цей сумний час бути поруч із чоловіком та "доклала всіх зусиль". Як відомо, їхня з Гаррі донька буцімто має народитися вже через кілька тижнів.

Принц Гаррі 11-го квітня прибув до аеропорту Хітроу, повідомляє видання. Кілька днів він пробуде на самоізоляції, після чого, припускається, здасть тест на COVID-19, щоби приєднатися до рідних на похороні. Принцові буде дозволено надягти військову форму, але як виняток, адже він втратив це право, відколи перестав виконувати обов'язки члена королівської родини.

Як відомо, востаннє Гаррі був на батьківщині понад рік тому. Королева Єлизавета давала онукові та його дружині рік на те, щоби передумати й повернутися. Але в лютому Букінгемський палац офіційно підтвердив, що "Мегзіт" залишається в силі.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Ми зовсім не расистська родина": принц Вільям уперше прокоментував інтерв'ю Гаррі й Меган

Меган Маркл планує народжувати другу дитину вдома - джерело