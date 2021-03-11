"Ми зовсім не расистська родина": принц Вільям уперше прокоментував інтерв'ю Гаррі й Меган

Британський принц Вільям відповів на закиди щодо расизму, підставою для яких стало скандальне інтерв'ю його молодшого брата Гаррі та невістки Меган.

Спадкоємця престолу напряму запитали про це під час його візиту до школи в Стретфорді, пише ВВС.

"Ми зовсім не расистська родина", - запевнив Вільям.

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Також репортери поцікавилися в принца, чи говорив він уже з братом.

"Ні, ще не говорив із ним, але поговорю", - відказав він.

Як відомо, ще кілька років тому стосунки між братами були дуже близькі та теплі. Вони часто підколювали одне одного.

Нагадаємо, як розказав у інтерв'ю Гаррі, батько, принц Чарльз навіть перестав відповідати на його дзвінки.

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