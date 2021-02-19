"Усі засмучені": Букінгемський палац зробив заяву щодо подальшої долі принца Гаррі та Меган Маркл

Британський принц Гаррі та його дружина, герцогиня Меган Маркл остаточно вирішили не повертатися до своєї "роботи" офіційними членами королівської родини.

За домовленістю з Її Величністю Єлизаветою ІІ, подружжю давався рік на те, щоби передумати та скасувати "Мегзіт", але пара своєї думки не змінила.

"Попри те, що всі засмучені цим їхнім рішенням, герцог та герцогиня залишаться дуже любими членами сім'ї", - підкреслюється в офіційній заяві Букінгемського палацу.

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Королева Єлизавета вже поспілкувалася на цю тему з онуком. Вона повідомила, що Гаррі та його дружина більше не зможуть виконувати свої обов'язки патронів різних організацій, які вона доручила їм раніше. Тож ці ролі будуть розподілені між іншими представниками родини.

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Нагадаємо, подейкували, принц Гаррі дуже засмучений тим, що він тепер не зможе брати участь в урочистих військових заходах, адже він багато років свого життя присвітив армії.

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Як відомо, герцогу та герцогині довелося повністю повернути суму, витрачену на ремонт Фрогмор-хауса, в якому вони прожили лише кілька місяців. Тим не менш, Гаррі та Меган все ж змогли нашкребти 14,7 мільйона доларів, щоби придбати собі маєток у Санта-Барбарі.

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