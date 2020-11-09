Принца Гаррі не пустили приєднатися до королівської сім'ї під час ушанування полеглих вояків - ЗМІ

8-го листопада королівська родина Великої Британії: Її Величність Єлизавета, принц Чарльз, герцогиня Камілла, принц Вільям та Кейт Міддлтон узяли участь у заходах зі вшанування полеглих військовослужбовців. Подейкують, хотів бути з ними і принц Гаррі. Але йому не дозволили.

Як дізналося видання The Times, королеві навіть не стали доповідати про те, що онук бажає приїхати і покласти вінок до меморіалу Кенотаф, як робив це з 25 років.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 8 Лис 2020 р. о 7:35 PST

Букінгемський палац просто відповів на запит Гаррі відмовою, оскільки той більше офіційно не представляє британську монархію. До слова, вінок, який призначався для принца, і на який було витрачено тисячу фунтів стерлінгів, у результаті просто забули покласти.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 8 Лис 2020 р. о 5:01 PST

Усе це "глибоко засмутило" принца, пише The Daily Mail.

Гаррі та його дружина Меган Маркл знайшли вихід із прикрої ситуації, поклавши вінок та букети квітів зі свого саду, до військового меморіалу на Лос-Анджелеському цвинтарі.

Нагадаємо, принц Гаррі віддав службі в армії десять років свого життя. Подейкують, те, що його позбавили права брати участь в урочистих військових заходах, стало для онука королеви найболючішим покаранням за "Мегзіт".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke And Duchess Of Sussex (@thehouseofsussex) 9 Лис 2020 р. о 1:42 PST

Нагадаємо, торік під час Festival of Remembrance королівська сім'я ще була в повному складі. Але про те, що назріває щось нехороше, говорила відчужена поведінка принців та їхніх дружин. На жодному фото "королівська четвірка" не позувала разом.

Як відомо, вже тоді Гаррі та Меган таємно готували свою "втечу". В грудні, взявши з собою сина Арчі Гаррісона, пара гайнула до Канади, буцімто на Різдво. А на початку січня ошелешила заявою про своє відокремлення від королівської родини.

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