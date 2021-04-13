Сумська розказала, як Паперний уперше підняв на неї руку: Через 2 місяці я вийшла за нього заміж

Акторка Ольга Сумська, чий колишній чоловік Євген Паперний нещодавно зізнався в рукоприкладстві, поділилася й власними спогадами про той непростий період у їхньому житті.

Виявляється, Євген піднімав на Ольгу руку ще до їхнього одруження та задовго до її адюльтеру з Віталієм Борисюком.

"Пару ляпасів таки було. Але це було в такому стані, коли він не пам'ятає себе на ранок... Хіба твереза людина може так заліпити жінці?.. Так гарнесенько, приклався так лапясом", - пригадала вона в програмі "Життя відомих людей".

Перший чоловік не один раз піднімав на Сумську руку фото з instagram сумської

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"Я навіть не пам'ятаю, з приводу чого виникла ця сварка. Він мене тоді вдарив і на ранок сказав, що не може цього згадати. "Цього не було." Це було ще до одруження, і мене це не зупинило. І через два місяці я вийшла за нього заміж. Ну тому що така доля. Я подумала, що це випадково, я ніколи не думала, що це може повторитись", - зізналася Сумська.

Із Борисюком акторка вперше зустрілася, коли була вагітна донькою від Паперного, Тонею. Дитині було кілька місяців, зколи зіркова мама закохалася в чарівливого й темпераментного колегу. Коли Сумська наважилася піти від Паперного до Борисюка, і стався ще один інцидент із фізичним насильством.

Ользі був 21, коли вона вийшла за старшого за себе на 16 років Паперного

Ольга підкреслює, що таке і їхньому шлюбі відбувалося "не щодня", і почасти пояснення такій поведінці в тім, що "Євген Васильович зловживав". Зараз, коли минуло вже багато років, Сумська зла на колишнього не тримає та навіть наважилася вперше публічно перепросити його за свою зраду.

До слова, з Віталієм у травні Ольга святкуватиме срібне весілля. Пара має намір знову обмінятися шлюбними обітницями.

Нагадаємо, Євген Паперний нещодавно пояснив, чому після розриву з Ольгою не прагнув спілкування із їхньою спільною донькою.

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