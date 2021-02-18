"Як заліпив, вона полетіла": Паперний зі сміхом пригадав, як підняв руку на Сумську
Актор Євген Паперний згадав про те, яким тяжким було його розлучення із ексдружиною Ольгою Сумською, яка пішла від нього до Віталія Борисюка. Виявляється, колишній чоловік "Роксолани" в якийсь момент навіть дав волю рукам.
Цей епізод актор зі сміхом переповів програмі "Життя відомих людей".
"Коли ми вже розставалися, все, я пам'ятаю, на кухні мені було сказано: "Ну ти і козел"... твою мать, я як заліпив, вона полетіла. У неї слід потім довго (лишався), вона тончик накладала...", - поділився Паперний.
А от із суперником актор обмежився суворою розмовою. Зі слів Євгена, він попередив Віталія, що "вб'є його нах*р", якщо в них із Ольгою несерйозно.
"Він каже, "Ви що, Євгене Васильовичу, я в неї ще зі студентства закоханий". І я з розумінням до цього поставився", - згадав Паперний.
Після розлучення з Сумською актор майже перестав бачитися з їхньою спільною маленькою донькою Антоніною.
"Я принципово це робив. Оскільки я не хотів втручатися в їхню сім'ю... Лізти, себе нав'язувати, ти от тут, а я твій рідний тато... Я вважаю, це неправильно", - пояснив Євген, в якого, з його слів, із дорослою Тонею тепер чудові стосунки.
Як відомо, Антоніна Паперна живе у Москві з цивільним чоловіком та виховує двох дітей.
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