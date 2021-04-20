Могилевська в граційній позі на сходах зізналася, чого боїться

Співачка Наталія Могилевська вирішила поділитися з шанувальниками особистим. 45-річна зірка чесно зізналася, що живе з фобіями.

Вона написала про це в Instagram.

"Ніколи раніше не розказувала, що в мене клімакофобія. Я боюся високих сходів. Щоразу, коли режисери вигадують мені зірковий спуск на сцені з піднебесся, я змушена відмовитися та вийти, як завжди, збоку. На "Танцях" для мене був мукою вихід пар на паркет. Чому? Я в дитинстві впала та розбила голову. П'ятирічну дівчинку зашивали", - поділилася Наталя.

Цікаво, чи існує фобія надмірного фотошопу? От її в співачки, вочевидь, нема фото з instagram могилевської

"А ще акрофобія, я жахливо стала боятися висоти. Раніше такого зі мною не було", - додала вона.

Як відомо, в Могилевської є товаришка по нещастю, співачка MamaRika - вона теж боїться висоти. А ще тарганів та замкнених приміщень. А от Настя Каменських поборола свій страх перед акулами.

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