Ляшко у мережі похвалився синочком, якому виповнився рік. ФОТО

Лідер Радикалької партії Олег Ляшко, якого рік тому дружина Росіта ощасливила сином, похвалився маленьким іменинником у Instagram.

"Олександр Олегович Ляшко. Сьогодні йому 1 рік. Вітайте. Як виросте - прочитає", - написав татусь.

Ляшку-молодшому виповнився рочок фото з instagram ляшка

Як відомо, подружжя також має вже дорослу доньку Владиславу. На друге дитя Росіта зважилася у 49 років.

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