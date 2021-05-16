Ляшко у мережі похвалився синочком, якому виповнився рік. ФОТО
Неділя, 16 травня 2021, 10:16
Лідер Радикалької партії Олег Ляшко, якого рік тому дружина Росіта ощасливила сином, похвалився маленьким іменинником у Instagram.
"Олександр Олегович Ляшко. Сьогодні йому 1 рік. Вітайте. Як виросте - прочитає", - написав татусь.
Як відомо, подружжя також має вже дорослу доньку Владиславу. На друге дитя Росіта зважилася у 49 років.
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