Ляшко у мережі похвалився синочком, якому виповнився рік. ФОТО

Неділя, 16 травня 2021, 10:16

Лідер Радикалької партії Олег Ляшко, якого рік тому дружина Росіта ощасливила сином, похвалився маленьким іменинником у Instagram.

"Олександр Олегович Ляшко. Сьогодні йому 1 рік. Вітайте. Як виросте - прочитає", - написав татусь.

 
Ляшку-молодшому виповнився рочок
фото з instagram ляшка 

Як відомо, подружжя також має вже дорослу доньку Владиславу. На друге дитя Росіта зважилася у 49 років.

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