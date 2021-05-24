"Деколи нагадуй собі, що ти нуль": дружина DZIDZIO в сміливому міні поміркувала про мотивацію

Співачка Slavia, котра розлучається зі своїм чоловіком DZIDZIO, вирішила поділитися незвичним прийомом, яким вона себе надихає. Жінка нагадує собі, що вона - "нуль".

Своїми роздумами Ярослава поділилася в Instagram, проілюструвавши допис яскравим фото.

"Моя мотивація: Деколи нагадуй собі, що ти "0", не сприймаючи це буквально: З любові до себе час від часу корисно обнулятися (завжди є куди рости), і не соромся цього, бо декому до твого "0" ще треба дорости...", - пояснила артистка.

Дружина Дзідзьо радить інколи нагадувати собі, що ти - нуль фото з instagram

"Декому далеко йти до твого "нуля"

Не гординя, але гордість зробить з тебе Короля

Налий вина молодого в склянку кришталеву

Не терпіння, а витримка зробить з тебе Королеву", - додала вона.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська натякнула, що Ярослава з ревнощів погрожувала їй. Як відомо, про те, що Михайл Хома розпочав шлюборозлучний процес, його дружина довідалася з преси.

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