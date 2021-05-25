Із DziDzio нічого спільного: ЗМІ розсекретили чоловіка Цибульської. ФОТО

Співачці Олі Цибульській, яка часто показує в мережі сина Нестора, досі вдавалося приховувати від широкого загалу свого чоловіка. Хто він, нарешті вдалося вивідати ЗМІ.

Виявляється, артистка, якій закидали роман із одруженим DziDzio, заміжня за колишнім депутатом Радивилівської міської ради Сергієм Грисюком.

Дані про нього відшукало видання "Гордон".

За ким уже майже сім років заміжня Оля Цибульська - досі це було таємницею

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У реєстрі декларацій дружиною Грисюка вказується Ольга Цибульська-Грисюк, а сином - Нестор Грисюк. Співпала й модель авта Олі - Toyota RAV-4, про яке вона свого часу згадувала у своєму Instagram.

Депутатську роботу Грисюк поєднував із роботою директора ТОВ "Радивилівмолоко". На сайті AgroTimes у грудні 2019-го року заява Грисюка про роботу підприємства супроводжувалася його фотографією.

Сергій Грисюк має дружину Ольгу Цибульську-Грисюк та сина Нестора Грисюка Фото з agrotimes.ua

Також відомо, що Сергій займається бігом і кілька років тому брав участь у забігу на 21 кілометр у Кишинівському марафоні.

До слова, на сенсаційне викриття вже відреагувала Оля Цибульська. Вона записала емоційне звернення, в якому заявила, що "нібито правдиву" інформацію про її чоловіка злила особа, яка добре знає їхню сім'ю, і знає, наскільки важливим для них є уникати публічності.

"Коли ми вирішимо з чоловіком вийти в люди, офіційно заявити про себе, щось там розказати, запросити до хати, показати де ми спимо і що ми їмо, ми обов'язково це зробимо", - підкреслила Цибульська.

У Instagram співачка постить хіба що такі фотографії свого коханого

"У балеті балерини підсипають в пуанти одна одній цвяхи, в шоубізнесі трохи інакше. Цей хтось давним-давно усіма можливими способами намагається зіпсувати мою репутацію, але я впевнена, що час все розставить по своїх місцях. Будьте адекватними, бережіть себе, бережіть свої сім'ї", - додала вона.

Нагадаємо, ходили чутки, що насправді батьком маленького Нестора буцімто є не загадковий чоловік Олі, а співак DziDzio.

Як відомо, прагнення зберегти приватність коханого не заважало Олі ділитися з публікою досить інтимними подробицями з їхнього життя. Наприклад, якось зірка розказувала, що вони з ним займалися сексом у ліфті.

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