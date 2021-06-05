Головна фанатка: 9-річна донька Лорак влаштувала запальні танці на маминому концерті

Співачка Ані Лорак, на додачу до величезної армії шанувальників, має найпотужнішу групу підтримки в особі своєї донечки Софії. Дівчинка, котрій днями виповниться 10, гайнула в танок під мамин спів під час концерту в Москві.

Зворушливе відео виклали в присвяченому Кароліні Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Нагадаємо, Лорак перевезла доню до Росії, коли розійшлася з її батьком Муратом. Але чоловік часто бачиться з малою, і заради неї вони з ексдружиною змогли переступити через конфлікти та налагодити добрі стосунки.

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