Шеннен Догерті розповіла, що її рак уже невиліковний, та запевнила: "У мені дуже багато життя"

Американська акторка Шеннен Догерті, яка в лютому ошелешила новиною про те, що в неї рак IV-ої стадії, вирішила розвіяти стереотипи щодо таких хворих, як вона.

49-річна зірка почувається здоровою та сповненою життя і налаштована прожити ще 10-15 років, попри те, що недуга її вже невиліковна і ніде не піде.

Акторка дала інтерв'ю журналові Elle. Знімав її чоловік, фотограф Курт Ісварієнко.

Зірка серіалів "Району Беверлі-Хіллз" та "Всі жінки - відьми" бореться з раком із 2015-го року

Як пригадує Догерті, першим тривожним дзвіночком, що, після двох років ремісії, рак повернувся, став сильний біль у спині.

"Це було не: "Я позаймалася спортом, і трохи ниє". Це було: "Господи, боляче!", - пригадала вона.

Після двох років ремісії хвороба повернулася, вже у IV стадії

На жаль, томографія підтвердила найгірше. У Догерті метастатичний рак: попри операцію, хіміо- та радіотерапію деякі злоякісні клітини вціліли та поширилися на її хребет. Цілком імовірно, що з часом вони дістануться мозку, легень, печінки. Щоби стримати цей процес, актриса постійно перебуває на ліках, зокрема це гормональна терапія.

Зі слів Шеннен, зараз вона намагається якомога більше насолоджуватися простими моментами, які люди звикли приймати як належне - вечірній келих вина, гра з собакою, власноруч вирощений салат на грядці.

Догерті не здається і старається якісно проживати кожен свій день

Зірка планує залишити близьким людям прощальні листи та відеозаписи, але поки не може змусити себе цим зайнятися.

"Є речі, які я повинна сказати своїй мамі. Я хочу, щоби мій чоловік знав, що він для мене означає. Але коли настає час мені це зробити, виникає відчуття кінця. Таке відчуття, ніби ти себе списуєш, а я не списую себе. Я почуваюся дуже, дуже здоровою людиною. Складно згортати свої справи, коли ти відчуваєш, що проживеш іще 10 чи 15 років", - поділилася Догерті.

Актриса тепер змушена весь час приймати ліки, щоби стримати поширення хвороби

"Кожен, у кого IV стадія, стикається з тим, що інші ставлять на ньому хрест. А я не готова, щоби на мені ставили хрест. У мені дуже багато життя", - наголосила вона.

Нагадаємо, Догерті та Ісварієнко одружилися в 2011-му році. Пара мріяла завести дітей.

Фото Курта Ісварієнко з сайту Elle