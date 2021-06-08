"Не боляче": Камалія показала, як вакцинувалася від COVID-19

Співачка Камалія, чий чоловік Мохаммад Захур літав вакцинуватися від коронавірусу аж до Лондона, отримала перше щеплення у Києві.

Зірці ввели вакцину Pfizer.

Як пояснила Камалія, вона довго чекала нагоди прищепитися та записувалася через сімейного лікаря. Артистка зняла для соцмереж увесь процес та пообіцяла надалі докладно ділитися подробицями свого самопочуття.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Камалія запевнила, що саму ін'єкцію їй зробили не боляче. Із незвичних відчуттів, які вона помітила в себе після щеплення - легка гіркота в роті та невелике запаморочення. Одначе співачка припускає, що насправді це все психосоматика.

"Скептики мене проклинатимуть, але все ж я рекомендую вам зробити щеплення та допомогти світові повернутися до колишнього нормального стану", - закликала Камалія підписників.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Як відомо, родина Камалії в повному складі перехворіла на коронавірус восени 2020-го.

Нагадаємо, нещодавно щеплення отримала співачка Руслана.