Дружина Павліка показала, що він подарував їй за народження сина

Співак Віктор Павлік, чия дружина Катерина Репяхова 15-го червня народила йому сина Михасика, зробив їй подарунок на знак подяки.

Золотою каблучкою породілля похвалилася у Instagram.

Павлік віддячив дружині за сина каблучкою фото з instagram

Для коханої Віктор Франкович обрав прикрасу від популярного українського ювелірного бренду, і обійшлася вона йому в 6 тисяч гривень, враховуючи знижку.

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скріншот із сайту бренду

Нагадаємо, напередодні пологів Катя встигла відсвяткувати свій день народження. На 27-річчя чоловік презентував їй годинника.

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