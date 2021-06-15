Дружина Павліка показала, що він подарував їй за народження сина
15 червня 2021, 16:30
Співак Віктор Павлік, чия дружина Катерина Репяхова 15-го червня народила йому сина Михасика, зробив їй подарунок на знак подяки.
Золотою каблучкою породілля похвалилася у Instagram.
Для коханої Віктор Франкович обрав прикрасу від популярного українського ювелірного бренду, і обійшлася вона йому в 6 тисяч гривень, враховуючи знижку.
Нагадаємо, напередодні пологів Катя встигла відсвяткувати свій день народження. На 27-річчя чоловік презентував їй годинника.
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