Дружина Павліка розповіла, як народжувала "свій світ", та показала зворушливі кадри з пологового

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, яка 15-го червня народила йому сина Михайла, вирішила докладно розказати про свої пологи.

27-річна блогерка розбила розповідь на дві частини. В першій описала період переймів, під час якого Катя була під епідуральною анестезією. Друга ж - про потуги, що стали для жінки найстрашнішим моментом.

Репяхова написала про це в Instagram, поділившись досі небаченими фото. До слова, лише за тиждень молодиця майже повернулася до своєї довагітної ваги.

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"...Найстрашніший для мене момент у пологах. Він тривав 25 хвилин, але мені здавалося, що вічність. Мені було настільки боляче, що я не відчувала вже переймів. Лише відчувала, як виходить голівка... Я була вже десь у іншому просторі", - зізналася жінка.

Зі слів Каті, від болю в неї не виходило сконцентруватися та слухати лікарів та акушерку.

Дружина артиста народужувала в одному з приватних пологових столиці

"У якийсь момент мені нічого не залишалося, як узяти себе в руки, перестати кричати та почати правильно дихати. О 2:15 почалися потуги, (лікарка) Ірина Владиславівна каже, до 3:00 народимо. Я почала кричати, що до 3х я помру. Я старалася щосили, і о 2:40 Мішутку поклали мені на груди", - розповіла дружина артиста.

"Я плакала. Розмовляла з Мішуткою. Все навколо стало неважливим. Нас лишили на 2 години вдвох. Мішутка підняв голову і дуже уважно мене роздивлявся. Він і зараз любить усе уважно роздивлятися. Сказати, що це щастя - не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик та запах Мішутки я не забуду ніколи. Мій світ. Мій Всесвіт. Мій Мішенька", - поділилася Катерина.

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Нагадаємо, під час переймів Віктор Франкович був поряд із дружиною, а коли почався "агонь", то вийшов і чекав у коридорі.

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