Анна Богдан у мініспідничці показалася в обіймах "Холостяка" на турецькому відпочинку

Зірки 11-го сезону шоу "Холостяк", Анна Богдан та Михайло Заливако гайнули в романтичну подорож до Туреччини та побачили мальовничу Каппадокію.

На тлі красивих краєвидів голуб'ята зробили не менш красиві фото для своїх Instagram.

Богдан та Заливако відпочивають у Туреччині

"Іще одна наша спільна подорож. Як же круто розділяти разом ці емоції. Каппадокія летить у скарбничку бажань, які збулися. Попереду ще багато-багато міст та країн, котрі ми хочемо відвідати разом", - поділилася ексдружина ексголови ОП Андрія Богдана.

"Класно, коли разом завжди є що робити. Ще один політ - політ нормальний. І так, тобі пасує червоний колір", - написав Заливако.

Нагадаємо, як розказував Михайло, при першій зустрічі Анна вразила його довжиною ніг.

Фото з Instagram Богдан та Заливака

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