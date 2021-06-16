Анна Богдан у мініспідничці показалася в обіймах "Холостяка" на турецькому відпочинку
Зірки 11-го сезону шоу "Холостяк", Анна Богдан та Михайло Заливако гайнули в романтичну подорож до Туреччини та побачили мальовничу Каппадокію.
На тлі красивих краєвидів голуб'ята зробили не менш красиві фото для своїх Instagram.
"Іще одна наша спільна подорож. Як же круто розділяти разом ці емоції. Каппадокія летить у скарбничку бажань, які збулися. Попереду ще багато-багато міст та країн, котрі ми хочемо відвідати разом", - поділилася ексдружина ексголови ОП Андрія Богдана.
"Класно, коли разом завжди є що робити. Ще один політ - політ нормальний. І так, тобі пасує червоний колір", - написав Заливако.
Нагадаємо, як розказував Михайло, при першій зустрічі Анна вразила його довжиною ніг.
Фото з Instagram Богдан та Заливака
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