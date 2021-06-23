Огнєвіч у сексі-луці з корсетом пояснила, як занапастити перше побачення

Співачка Злата Огнєвіч, яка наважилася пошукати чоловіка своє мрії на шоу "Холостячка", точно знає, чого не треба робити на першому побаченні - принаймні, якщо її метою не є здихатися неприємного кавалера.

Поради зірка дала підписницям у Instagram.

Трохи антипорад від Огнєвіч фото з instagram

"Ось кілька лайфхаків від мене, як треба поводитися на першому побаченні з хлопцем, якщо хочеш зробити його останнім", - анонсувала 35-річна Злата.

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"Захоплено розказувати про своїх колишніх, про ваш перший поцілунок в усіх гарячих подробицях", - почала вона.

Також, на думку Огнєвіч, не варто особливо серед літа співати пісеньку "Santa baby" Ерти Кітт, де героїня просить подарувати їй каблучку від Tiffany, блакитний кабріолет, яхту, платинову копальню тощо.

Чи, бува, не накосячила Злата на своєму першому побаченні з учасниками "Холостячки", глядачі взнають аж восени фото марії малкіної з instagram

"Називати його "пупсик", "солодкий", "котенятко", щоби чули інші... Голосно сміятися, легко порохкуючи... Позичати гроші", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Злата зізнавалася, що інколи поводиться на побаченнях "крінжово", а ще не знає, як правильно одягтися.

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