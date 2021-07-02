Мендель у кокетливій позі анонсувала власну книжку

Колишня речниця президента Юлія Мендель вирішила податися в письменниці. Своє дебютне творіння вона анонсувала в Instagram, запостивши своє фото в червоній сукні.

"Як думаєте, як назву книжку? Підказка: дуже відомий афоризм у сучасній політиці", - написала Юлія.

Цікаво, яка ж буде назва книжки. Як вам варіант "Вийди звідси, розбійник"? фото з instagram мендель

"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне — про самоідентифікацію українців як нації", - повідомила вона "Суспільному".

Реклама:

Новоспечена письменниця зазначила, що книга має вийти друком у липні, та наголосила, що не платила за видавництво.

Нагадаємо, за період роботи речницею Володимира Зеленського Мендель неодноразово ставала героїнею мемів та фотожаб.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Мендель порівняла себе з відомою кіногероїнею та відзначила "рік у політиці"

Експертка з етикету про окуляри на грудях Мендель та кросівки Зеленської в Луврі: Це професійний провал