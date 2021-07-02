Мендель у кокетливій позі анонсувала власну книжку
Колишня речниця президента Юлія Мендель вирішила податися в письменниці. Своє дебютне творіння вона анонсувала в Instagram, запостивши своє фото в червоній сукні.
"Як думаєте, як назву книжку? Підказка: дуже відомий афоризм у сучасній політиці", - написала Юлія.
"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне — про самоідентифікацію українців як нації", - повідомила вона "Суспільному".
Новоспечена письменниця зазначила, що книга має вийти друком у липні, та наголосила, що не платила за видавництво.
Нагадаємо, за період роботи речницею Володимира Зеленського Мендель неодноразово ставала героїнею мемів та фотожаб.
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