Мендель порівняла себе з відомою кіногероїнею та відзначили "рік у політиці"
Середа, 3 червня 2020, 11:50
3-го червня прессекретарка президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель святкує першу річницю на посаді.
З цієї нагоди вона показалася в Instagram з хвилястим волоссям і порівняла cебе з Кучерявкою Сью з одноіменного фільму.
За цей рік Мендель встигла показати своє тату та розказати про розставання з хлопцем. Вона напостила селфі більше за будь-кого з команди Зе та навіть якось заявила, що не тримається за свою посаду.
Фото з Instagram
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