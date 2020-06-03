3-го червня прессекретарка президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель святкує першу річницю на посаді.

З цієї нагоди вона показалася в Instagram з хвилястим волоссям і порівняла cебе з Кучерявкою Сью з одноіменного фільму.

"Рік у політиці", - підписала Юля

За цей рік Мендель встигла показати своє тату та розказати про розставання з хлопцем. Вона напостила селфі більше за будь-кого з команди Зе та навіть якось заявила, що не тримається за свою посаду.

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У березні Зеленський позував для британців, і Юлі пощастила зробити це фото, яке потім обсміяли у фотожабах

Мендель 33 роки, і раніше вона була журналісткою

На сторінці Юлі є різні фото, зокрема і селфі з "наймогутнішим" Трампом

Про помилки пресслужби Зеленського вже ходять легенди. Особливо Юля та її колеги люблять плутати географічні назви. Зате вона готова захищати свого президента грудьми

Фото з Instagram