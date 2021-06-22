Цибульська в Туреччині виставила попу в бікіні та показала язика хейтерам
22 червня 2021, 10:37
Співачка і телеведуча Оля Цибульська нарешті вибралася на відпочинок до Туреччини і вже встигла розізлити деяких підписників своїми зухвалими фото в бікіні.
Артистка досхочу попозувала в чорному купальнику на брилах коло води, але знайшлися люди, які засудили її за це.
Однак Цибульська не засмутилася, а просто показала язика усім хейтерам і тим, хто не вміє радіти за чуже задоволення і щастя.
Фото з Instagram
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