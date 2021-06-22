Цибульська в Туреччині виставила попу в бікіні та показала язика хейтерам

Співачка і телеведуча Оля Цибульська нарешті вибралася на відпочинок до Туреччини і вже встигла розізлити деяких підписників своїми зухвалими фото в бікіні.

Артистка досхочу попозувала в чорному купальнику на брилах коло води, але знайшлися люди, які засудили її за це.

Однак Цибульська не засмутилася, а просто показала язика усім хейтерам і тим, хто не вміє радіти за чуже задоволення і щастя.

Ось що думє Оля про всі злі коментарі до своїх фото в купальнику

Жінка, яка схудла на 12 кіло , просто не може не наробити купу світлин в купальнику

Оля радіє довгоочікуваній відпустці, і декого це дратує

"Тут афігєнно!", - заявила Оля

Фото з Instagram

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