"Говорю про втому, а плачу від щастя": Фролова замилувала ФОТО з 4-місячним сином

Первісткові телеведучої Василіси Фролової виповнилося чотири місяці.

У Instagram жінка поділилася ніжним фото з маленьким Родіоном та думками про важливі відкриття, які вона здійснила завдяки материнству.

Синові Василіси від продюсера Дмитра Котеленця виповнилося 4 місяці фото з instagram фролової

"А можна було ненафарбованою? А можна було спати по три години? А можна було відчиняти двері кур'єрам із молоковідсмоктувачам? А можна було за 10 хвилин зганяти у трьох справах і ще каву встигнути? А можна було просто не прасувати речі?", - написала 43-річна Вася.

"Можна було розрізняти за його гулінням усі його бажання? А можна було опяніти від першого ковтка? А можна було, лише поглянувши на людину, в будь-який момент розплакатися від щастя? Виходить, можна так любити", - зізналася вона.

Нагадаємо, як нещодавно розказала Фролова, вона мало не втратила Родіона через обвиття пуповиною. Малюка врятував екстрений кесарів розтин.

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