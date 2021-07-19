Принц Гаррі запланував для дочки королівські хрестини у Віндзорі – ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл нібито планують похрестити дочку Лілібет у Віндзорі, у присутності королеви Єлизавети ІІ.

Про це повідомляє The Daily Mail із посиланням на джерела.

За даними інформатора, про наміри влаштувати доньці королівські хрестини Гаррі сказав кільком людям під час свого візиту на відкриття статуї принцесі Діани.

Таке рішення, вочевидь, пов’язане з небажанням Гаррі та Меган повністю відмовитися від привілеїв королівської родини.

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Цікаво, що через шість тижнів після народження Лілібет досі офіційно не дали восьме місце у черзі спадкоємства, яке вона має отримати. Це повинно статися лише після хрестин дівчинки.

Нагадаємо, первістка Маркл і принца Гаррі, Арчі Гаррісона похрестили у липні 2019 у каплиці Віндзорського палацу. Що цікаво, королеви на хрестинах правнука не було.

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