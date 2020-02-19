Більше не "королівські": Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати це слово в їхньому бренді - ЗМІ
Схоже, покарання для принца Гаррі та Меган Маркл, які завдали образи Єлизаветі ІІ та решті родичів, тривають. Пара більше не лише більше не має права називатися "Їхніми високостями", а й узагалі використовувати щодо себе прикметник "королівські".
За словами інсайдерів, королева категорично проти того, щоби Гаррі та Меган "продавали себе" під цим визначенням. І байдуже, що вони вже встигли зайнятися реєстрацією торгової марки Sussex Royal і вклали в це чимало грошенят.
Про це пише The Daily Mail.
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Під цією торговою маркою планувалося випускати одяг, канцелярію, книги, освітні матеріали тощо. Назву Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, носить і новий благодійний фонд подружжя. На окремий вебсайт Sussexroyal.com Гаррі з Меган встигли витратити десятки тисяч фунтів стерлінгів. Схоже, дарма. Доведеться все перероблювати.
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"Початковий план герцога та герцогоні Сассекських - бути наполовину діючими членами королівської родини - і не міг спрацювати", - зазначило джерело видання.
"Звісно, королева пояснила, що вони все одно лишаються дуже любими членами її родини", - додав інформатор.
Нагадаємо, кажуть, що "Мегзіт" став раптовим ударом у спину королівській сім'ї. Гаррі та Меган тримали підготовку в секреті та сповістили Чарльза з Вільямом за лише за 10 хвилин до того, як запустити новий сайт та видати сенсаційний пост в Instagram.
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