"Це грубо щодо Її Величності": експертка розкритикувала принца Гаррі й Меган через ім'я їхньої доньки

Те, що британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл назвали свою новонароджену донечку Лілібет Діана, багато кому здалося дуже милим та зворушливим. Одначе є й протилежна думка.

Як вважає експертка-біографка Анджела Левін, для Єлизавети ІІ такий вибір імені для правнучки є образливим.

Чому, пише The Daily Mail.

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"...Я вважаю, що вона страшенно незадоволена, бо вони (Гаррі з Меган) дуже грубо з нею повелися. Не думаю, що це хороша ідея. Гадаю, це досить грубо щодо Її Величності королеви", - зазначила Левін.

На думку експертки, Меган і Гаррі принизили Єлизавету, використавши ім'я, яке належить лише їй. Адже "Лілібет" майбутню королеву першим став називати ще дідусь, Георг V, а останнім, хто використовував пестливе прізвисько, був принц Філіп, якого Її Величність поховала у квітні.

"Це було дуже особисте прізвисько, яке вживав її чоловік, який не так давно помер. Принцові Чарльзу й на думку не спало би називати свою матір Лілібет. Він ніколи не використовував цього імені - це було особливе ім'я, лише для герцога Единбурзького", - зазначила біографка.

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Висміяв вибір імені для новонародженої й телеведучий Пірс Морган, запеклий критик Меган Маркл. На його думку, є іронія в тім, щоби називати дитину на честь королеви, одночасно публічно змішуючи з брудом королівську сім'ю.

До слова, цікаві зміни відбулися днями на офіційному сайті Royal.uk. У розділі, де розказується про членів королівської родини, принца Гаррі та Меган перемістили нижче. Раніше вони розташовувалися під принцом Вільямом та Кейт Міддлтон, тепер же - аж після принцеси Анни, принца Ендрю, принца Едварда та його дружини Софі, незважаючи на те, що всі вони в черзі до трону стоять далі, ніж Гаррі.

Нагадаємо, Лілібет не отримала титулу принцеси, як не має його поки що й старший брат дівчинки, Арчі.

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Тим часом свої привітання з нагоди народження онуки надіслав батько Меган, Томас Маркл. Він зробив це через видання The Sun, адже донька з ним уже кілька років не спілкується.

"Я дуже радий, що пологи минули успішно для моєї доньки та моєї новенької онучки. Щлю їм усю мою любов та зичу всього найкращого", - запевнив тесть Гаррі.

Нагадаємо, Томас вважає, що доньці та зятеві вже час перестати скиглити та жалітися на своє життя.

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