Принци Вільям та Гаррі урочисто відкрили статую принцеси Діани. ФОТО

1-го липня, у 60-ий день народження Діани, принцеси Уельської біля Кенсингтонського палацу в Лондоні відкрили її статую. В церемонії брали участь сини леді Ді - 39-річний принц Вільям та 36-річний принц Гаррі.

Молодший принц спеціально прилетів для цього з Америки, лишивши вдома дружину Меган та дітей, Арчі Гаррісона та Лілібет Діану.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PA Images (@pa)

Як відомо, автором статуї став відомий скульптор Ієн Ранк-Броудлі. Він зобразив покійну принцесу, відому благодійницю в оточенні трьох дітей. Зачіска та одяг леді Ді відповідають тому, як вона виглядала в останні роки свого життя, пише Evening Standard.

Нагадаємо, Затонулий садок (Sunken Garden), де встановили статую, вважають улюбленим місцем ексдружини принца Чарльза у Кенсингтонському палаці.

На відкриття принци запросили брата Діани, графа Чарльза Спенсера та сестер, леді Сару та леді Джейн.

"У цей день, який мав би стати 60-им днем народження нашої матері, ми згадуємо її любов, силу та характер - якості, завдяки яким вона стала силою добра в усьому світі, змінивши на краще безліч життів. Щодня нам хотілося б, щоби вона досі була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя довіку служитиме символом її життя та її спадку", - говориться в спільній заяві принців.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PA Images (@pa)

Нагадаємо, Вільям та Гаррі востаннє бачилися на похороні їхнього дідуся, принца Філіпа. Подейкували, старший брат, обурений одкровеннями молодшого в інтерв'ю Опрі Вінфрі, відмовився йти у процесії поруч із ним.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Принци Вільям та Гаррі розповіли, як взнали про смерть Діани: Невіра, заперечення, оніміння

Понад 10 тисяч перлин: весільну сукню принцеси Діани виставили в Кенсингтонському палаці. ФОТО

"Вагітна Вільямом, я кинулася зі сходів": оприлюднено фрагменти з біографії принцеси Діани