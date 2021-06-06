Меган Маркл народила принцу Гаррі доньку

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл стали батьками. Як і очікувалося, в подружжя народилася донечка.

Про це офіційно оголосили представники Гаррі та Меган, пише People.

"Із величезною радістю повідомляємо, що принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські вітають із приходом у цей світ свою доньку, Лілібет "Лілі" Діану Маунтбеттен-Віндзор", - говориться в заяві.

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Повідомляється, що Лілі народилася в п'ятницю, об 11:40 4-го червня, в лікарні Santa Barbara Cottage Hospital.

"Лілі отримала ім'я на честь своєї прабабусі, Її Величності королеви, чиє сімейне ім'я - Лілібет. Її друге ім'я, Діана було обрано, щоби вшанувати її любу покійну бабусю, принцесу Уельську", - додали представники батьків.

У офіційних акаунтах королівської родини, принца Вільяма та Кейт Міддлтон і принца Чарльза розмістили привітання з народженням Лілі, використавши архівні фото.

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Як відомо, первісткові пари, Арчі Гаррісону вже два роки. Минулого літа герцогиня Сассекська пережила викидень.

Новонароджена дівчинка - одинадцята з правнуків королеви Єлизавети.

У черзі до престолу маленька посіла восьме місце, але титулу принцеси вона не матиме, аж поки її дід Чарльз не стане королем. Подейкують, коли це відбудеться, на британську монархію чекає велике реформування в цілях економії.

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