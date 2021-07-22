Витратив на іграшки: Білик розкрила суму першої зарплатні 5-річного сина
Четвер, 22 липня 2021, 11:30
П'ятирічний син співачки Ірини Білик та фотографа Аслана Ахмадова, Табріз заробив свої перші гроші. За фотозйомку хлопчикові заплатили 1 тисячу гривень.
Зарплатнею малюка горді батьки похвалилися в Instagram.
Гроші Табріз витратив на іграшки та корисний смаколик-пастилу.
Нагадаємо, в квітні Білик оголосила про розлучення з Ахмадовим. Як зізналася 51-річна артистка, вони продовжують любити одне одного, але шлюб не витримав випробування відстанню.
Фото і скріншоти з Instagram Білик та Ахмадова
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