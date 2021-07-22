Витратив на іграшки: Білик розкрила суму першої зарплатні 5-річного сина

П'ятирічний син співачки Ірини Білик та фотографа Аслана Ахмадова, Табріз заробив свої перші гроші. За фотозйомку хлопчикові заплатили 1 тисячу гривень.

Зарплатнею малюка горді батьки похвалилися в Instagram.

5-річний Табріз отримав першу в житті зарплатню

Гроші Табріз витратив на іграшки та корисний смаколик-пастилу.

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Нагадаємо, в квітні Білик оголосила про розлучення з Ахмадовим. Як зізналася 51-річна артистка, вони продовжують любити одне одного, але шлюб не витримав випробування відстанню.

Фото і скріншоти з Instagram Білик та Ахмадова

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