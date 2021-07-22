Актор-стриптизер Суровцев вийде на паркет "Танців з зірками"

У новому сезоні "Танців з зірками" буде гаряче, адже на його паркет вийде триразовий чемпіон України зі стриптизу, зірка серіалу "Слід" Олексій Суровцев.

Виклик актору кинула співачка Олександр Заріцька, яка напередодні оголосила про свою участь у "Танцях". І він його прийняв.

"У дитинстві я дуже соромився танцювати, але завжди хотів. Тому вчився танцям вдома по відео, передивлявся кліпи зарубіжних зірок. Від участі у "Танцях з зірками" очікую драйву, емоцій за рахунок подолання труднощів, змагального адреналіну. І хоч трохи навчитися бальним танцям", - зазначив Олексій.

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У новому сезоні шоу танцюватиме справжній мачо

Ну просто якийсь український Тарзан фото з instagram

Нагадаємо, також у наступних "Танцях з зірками" візьмуть участь Джамала і Олег Михайлюта.