"Я дуже щаслива": Лопес розказала, що зараз відбувається в її житті

Американська співачка Дженніфер Лопес зізналася, що їй іще ніколи не було так добре як зараз, і що вона щаслива.

51-річна артистка ні слівцем не згадала актора Бена Аффлека, з яким зустрічається, але нові й нові фото щасливої парочки, котрі ширяться мережею, промовляють самі за себе.

Про те, що зараз відбувається в її житті, Джен говорила в радіоінтерв'ю Зейну Лоу на Apple Music, пише Page Six.

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"Я дуже щаслива. Знаю, людей завжди цікавить: "Як ти? Що відбувається? У тебе все добре?" Саме так. Мені ніколи не було краще", - запевнила співачка, котра в квітні розірвала стосунки з нареченим, Алексом Родрігесом.

"Мені хочеться, щоби люди, яким я небайдужа - бо вони мені дуже небайдужі - знали, що я насправді дійшла у своєму житті до тієї стадії, де мені добре самій по собі. І я гадаю, коли ти дістаєшся цієї стадії, з тобою трапляються дивовижні речі, які ти навіть уявити більше не могла в своєму житті. Отже, саме тут я зараз", - заінтригувала Лопес.

"Я люблю всю ту любов, яку зараз зустрічаю на своєму шляху, і всі добрі побажання. І я просто хочу, щоби всі знали, що це найкращий час. Це найкращий час мого життя", - додала вона.

Нагадаємо, подейкують, що Бен Аффлек захотів підтримати свою екснаречену після її розриву з Родрігесом. Та й сам 48-річний актор тоді якраз розійшовся з Аною де Армас. Але дуже скоро дружнє спілкування "Бенніфер" переросло в дещо набагато більше.

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