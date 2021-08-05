Гросу розказала, чим поїдач її борщів заробляє на життя в Україні
Співачка Аліна Гросу запевняє, що у перервах між роботою встигає готувати смаколики своєму бойфренду Роману Полянському.
Але і Рома без діла не сидить. Він не лише допомагає Аліні у побуті, а й працює за фахом.
Чим саме годує Полянського і чим він займається в Києві, Гросу розказала телеканалу "Україна".
"Звичайно, намагаюсь встигнути все! І вдома я обов'язково готую для себе і Роми. Це може бути все, що завгодно: лазанья, пасти, солянки, борщі, зрази, кіші", – поділилась суддя проєкту "Співають всі!" Гросу.
Аліна також запевнила, що вони з Романом не розділяють домашні обов'язки, віддаючи перевагу спільній роботі. Так само і в професійному плані.
"Рома переїхав за мною в Україну і вже працює не тільки як актор, але і як режисер. Він встиг тут відзняти серіал, причому хороший, якісний, з шикарною командою", – поділилася Гросу.
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