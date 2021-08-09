"Я так втомилася від цього": Приходько розказала, як схудла на 20 кіло

Співачка Анастасія Приходько стала мамою втретє всього 4 місяці тому, але вже встигла скинути цілих 20 кілограмів.

Секрет її дієти полягає у грудному вигодовуванні та харчуванні за графіком.

Про це Настя розповіла за лаштунками шоу "З Днем народження, Україно!" на телеканалі "Україна".

"Не буду вам брехати, жодних особливих дієт не дотримувалась. Це все "дієта" для грудного вигодовування – їм все варене чи приготоване на парі. Харчуватись треба за спеціальним графіком, по годинах. Так, щоб до організму потрапили всі потрібні мікроелементи", - поділилася Приходько.

Реклама:

У солодкому Настя собі не відмовляє, але це ніяк не впливає на її вагу фото з Instagram

"Я так втомилась від цього, адже пішов 4-й місяць, а я продовжую харчуватись по цих табличках. І як результат, кілограми зникають самі собою", – зізналася багатодітна мама.

На запитання, чи займається вона спортом, Приходько сказала:

"Мені тільки цього не вистачає! Ні, спортом я не займаюсь! Це трохи не моє".

Мама трьох дітей худне і без спорту фото з instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Приходько показала себе 22-річну і важчу на 18 кілограмів

"Малефісента" Приходько показалася топлес, годуючи 3-місячного сина

Обвислі цицюлі, живіт і розтяжки: Приходько оголила неідеальне тіло на підтримку усіх мам