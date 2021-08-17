Ексдружина DziDzio заінтригувала появою в його оселі та "здійсненою мрією"

У шанувальників співака DzіDzio та співачки Slavia з'явилася крихітна надія на те, що їхні улюбленці передумали розлучатися.

Михайло з Ярославою заінтригували всіх останніми дописами у своїх Instagram, натякнувши чи то на примирення, чи то на розподіл придбаного в шлюбі майна.

Почалося з того, що DzіDzio вирішив прорекламувати житловий комплекс, де купив квартиру два роки тому. А у коментарях під фото та відео оселі артиста в нього відбувся вельми цікавий діалог із ексдружиною.

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Ба більше, згодом і Ярослава, хизуючись своїм катанням на сапборді, тегнула цей самий житловий комплекс.

Ярослава тепер живе в квартирі, яку придбав Михайло? Чи запливла в гості? фото з instagram

Зіркове експодружжя поки що зберігає інтригу та не відповідає на питання підписників, що ж, власне, відбувається.

Нагадаємо, в травні Slavia розказувала, що живе в орендованій квартирі, яку оплачує їй DzіDzio. Раніше артист переоформив на неї автомобіль Lexus. Ярослава не сумнівалася в тім, що колишній, як порядний чоловік, не образить її, коли дійде до поділу майна.

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