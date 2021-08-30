Скоро заміж? Мішина потусила з Еллертом на весіллі та впіймала букет
Понеділок, 30 серпня 2021, 09:38
Зіркова парочка з "Холостячки", Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, продовжують давати шанувальникам обнадійливі натяки на своє возз'єднання. Днями вони разом засвітилися на весіллі в друзів.
А Ксюша ще й примудрилася впіймати букет нареченої.
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Спільні фото та відео вони з Сашком у соцмережі не викладали, але потрапили в сторіз інших гостей.
Нагадаємо, наприкінці серпня Мішину та Еллерта заскочили в аеропорті, коли вони буцімто відлітали разом на Кіпр. Як відомо, в липні Ксенія публічно оголосила, що вони - більше не пара. Але це не завадило Олександрові романтично привітати акторку з річницею стосунків.
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