Скоро заміж? Мішина потусила з Еллертом на весіллі та впіймала букет

Зіркова парочка з "Холостячки", Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, продовжують давати шанувальникам обнадійливі натяки на своє возз'єднання. Днями вони разом засвітилися на весіллі в друзів.

А Ксюша ще й примудрилася впіймати букет нареченої.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Спільні фото та відео вони з Сашком у соцмережі не викладали, але потрапили в сторіз інших гостей.

А ось і Еллерт! фото з instagram

Нагадаємо, наприкінці серпня Мішину та Еллерта заскочили в аеропорті, коли вони буцімто відлітали разом на Кіпр. Як відомо, в липні Ксенія публічно оголосила, що вони - більше не пара. Але це не завадило Олександрові романтично привітати акторку з річницею стосунків.

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