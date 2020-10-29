"Самотня леді з котами": Адель розвіяла чутки про своє бурхливе особисте життя

Як би не хотілося шанувальникам британської співачки Адель, щоби їхня улюблениця після розлучення якнайшвидше знайшла нову любов, схоже, цього досі не сталося.

Зокрема, чутки про роман зірки з репером Skepta спростовує її останній допис у Instagram.

У ньому Адель поділилася враженнями від своєї нещодавньої появи в телешоу "SNL" та подякувала всім, із ким працювала. А ще побажала Америці удачі на президентських виборах.

Адель дуже рідко розказує про своє особисте життя фото з instagram адель

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"Щасливого Хелловіна! Я ж повертаюся до своєї печери, щоби бути (самотньою) леді з котами, якою я і є", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, Адель виховує 8-річного сина від свого ексчоловіка Саймона.

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