"Самотня леді з котами": Адель розвіяла чутки про своє бурхливе особисте життя
Четвер, 29 жовтня 2020, 13:00
Як би не хотілося шанувальникам британської співачки Адель, щоби їхня улюблениця після розлучення якнайшвидше знайшла нову любов, схоже, цього досі не сталося.
Зокрема, чутки про роман зірки з репером Skepta спростовує її останній допис у Instagram.
У ньому Адель поділилася враженнями від своєї нещодавньої появи в телешоу "SNL" та подякувала всім, із ким працювала. А ще побажала Америці удачі на президентських виборах.
"Щасливого Хелловіна! Я ж повертаюся до своєї печери, щоби бути (самотньою) леді з котами, якою я і є", - підсумувала артистка.
Нагадаємо, Адель виховує 8-річного сина від свого ексчоловіка Саймона.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Приєднуйтесь до дискусії