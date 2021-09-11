Гаряче, аж обпікає: Аффлек та декольтована Лопес на Венеційському кінофестивалі. ФОТО. ВІДЕО
Субота, 11 вересня 2021, 11:00
Американська зіркова пара, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес укотре кинули виклик скептикам, які не вірять у справжність їхнього роману.
Магія поглядів та усмішок, обійми та поцілунок - усе це "Бенніфер" продемонстрували на червоній доріжці кінофестивалю в Венеції.
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Голуб'ята з'явилися на премєрі фільму Рідлі Скотта "Остання дуель", де Аффлек виступив сценаристом та зіграв одну з ролей.
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Нагадаємо, Джей Ло та Бен, які колись були заручені, возз'єдналися незабаром після розриву артистки з бейсболістом Алексом Родрігесом.
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