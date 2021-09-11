Гаряче, аж обпікає: Аффлек та декольтована Лопес на Венеційському кінофестивалі. ФОТО. ВІДЕО

Американська зіркова пара, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес укотре кинули виклик скептикам, які не вірять у справжність їхнього роману.

Магія поглядів та усмішок, обійми та поцілунок - усе це "Бенніфер" продемонстрували на червоній доріжці кінофестивалю в Венеції.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений People Magazine (@people)

Голуб'ята з'явилися на премєрі фільму Рідлі Скотта "Остання дуель", де Аффлек виступив сценаристом та зіграв одну з ролей.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений People Magazine (@people)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Нагадаємо, Джей Ло та Бен, які колись були заручені, возз'єдналися незабаром після розриву артистки з бейсболістом Алексом Родрігесом.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Я дуже щаслива": Лопес розказала, що зараз відбувається в її житті

Усе серйозно: інсайдер розказав, що відбувається між Лопес та Аффлеком