Родрігес прокоментував розрив із Лопес: У мене було 5 років неймовірного життя

Американський бейсболіст Алекс Родрігес розказав, як він почувається після розставання зі співачкою Дженніфер Лопес. Кількома словами: спортсмен на позитиві.

Це він дав зрозуміти в інтерв'ю Entertainment Tonight, пише People.

"У мене було п'ять років неймовірного життя та партнерства, а також ми з моїми доньками багато чого навчилися", - запевнив Алекс.

"...У нас є можливість прийняти це та рухатися вперед, сказавши: "Знаєте, що? Ми дуже вдячні за останні п'ять років , як нам, завдяки урокам, які ми отримали, зробити наступні п'ять років кращими?", - зазначив він.

Зі слів Родрігеса, зараз він перебуває у "чудовій точці" свого життя, вдячний Богові та з надією дивиться в майбутнє.

Нагадаємо, доньки Алекса, 16-річна Наташа та 13-річна Елла дуже прикіпили до Джей Ло та її сина з донькою. Подейкували, саме небажання травмувати дітей змушувало Родрігеса та Лопес старатися врятувати стосунки.

Вони майже стали великою люблячою родиною... (

До слова, Дженніфер днями почистила свій Instagram, видаливши фотографії з Алексом та відписавшись від нього. Але лишила сімейні світлини, на яких присутній і він із дівчатками.

Як відомо, незабаром після розірвання заручин артистка почала зустрічатися із іншим своїм екснареченим, Беном Аффлеком.

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