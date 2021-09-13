"По відчуттям мені все ще 25": як Осадча свій день народження святкувала. ФОТО

12-го вересня телеведуча Катерина Осадча відсвяткувала свій день народження. І хоча за паспортом іменинниці виповнилося 38, у душі їй - 25.

У цьому Катя зізналася в Instagram.

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"Рік тому я навіть не уявляла, що свої 38 я буду зустрічати багатодітною мамою. Мої 37 були насиченими подіями і сюрпризами, чого тільки варта вагітність", - зазначила вона.

Зі слів Осадчої, вона пам'ятає свою маму в її 38, і вона дуже пишалася тим, яка вона в неї сучасна. Зірка сподівається, що її старший син Ілля зараз так само пишається нею.

"По відчуттям мені все ще 25 :) просто тепер я ще й мама трьох синів", - заявила Катерина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Як минув урочистий день, можна побачити в сторіз самої іменинниці та її гостей, серед яких були Настя Каменських, Анна Андрійчук, Даша Астаф'єва, Маша Єфросиніна і Соня Плакидюк.

Сюрприз-привітання розчулило Катерину до сліз

Дівоче святкування включало в себе катання на яхті та пікнік на одному з острівців на Дніпрі.

Оце так букетисько!

Іменинницю з подружками привезли на острів

І найгарячіше фото зі свята!

Нагадаємо, третього синочка, якого назвали Данилом, Осадча народила 19-го серня.

Фото з соцмережі

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