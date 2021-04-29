Тато, мама, діти: принц Вільям і Кейт поділилися зворушливим сімейним ВІДЕО

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон вирішили в особливий спосіб віддячити шанувальникам за привітання з річницею весілля.

Вони поділилися в Instagram відео, знятим під час сімейної прогулянки з Джорджем, Шарлоттою та Луї.

За 10 років подружнього життя Вільям і Кейт встигли стати батьками трьох

Тато і мама пустують із малечею, бігають та смажать зефірки на багатті.

Чорний кокер-спаніель, якого, як пише People, подружжя взяло в Кейтиного брата Джеймса Міддлтона, теж трохи засвітився в відео.

Принц Джордж у черзі до престолу стоїть третім. Шарлотта й Луї, відповідно, №4 та №5

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"Спасибі всім за добрі повідомлення в річницю нашого весілля. Ми дуже вдячні за десять років підтримки, яку одержуємо в нашому житті як сім'я. В. та К", - зазначили Вільям і Кейт.

Нагадаємо, принцу Джорджу зараз 7 років, принцесі Шарлотті днями виповниться 6, а принцу Луї нещодавно виповнилося три і він уперше пішов у дитсадочок. Якщо точніше, поїхав.

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