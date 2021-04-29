Тато, мама, діти: принц Вільям і Кейт поділилися зворушливим сімейним ВІДЕО
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон вирішили в особливий спосіб віддячити шанувальникам за привітання з річницею весілля.
Вони поділилися в Instagram відео, знятим під час сімейної прогулянки з Джорджем, Шарлоттою та Луї.
Тато і мама пустують із малечею, бігають та смажать зефірки на багатті.
Чорний кокер-спаніель, якого, як пише People, подружжя взяло в Кейтиного брата Джеймса Міддлтона, теж трохи засвітився в відео.
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"Спасибі всім за добрі повідомлення в річницю нашого весілля. Ми дуже вдячні за десять років підтримки, яку одержуємо в нашому житті як сім'я. В. та К", - зазначили Вільям і Кейт.
Нагадаємо, принцу Джорджу зараз 7 років, принцесі Шарлотті днями виповниться 6, а принцу Луї нещодавно виповнилося три і він уперше пішов у дитсадочок. Якщо точніше, поїхав.
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