Екссекретар принца Вільяма та Кейт розкрив секрет успішності їхнього шлюбу

Четвер, 9 вересня 2021, 11:31

Британський принц Вільям та герцогиня Кетрін Міддлтон цієї весни відзначили десяту річницю свого шлюбу. Причому ідеальні сімейні фото з трьома дітками - не просто красива картинка для публіки. Кращої пари годі й пошукати.

У цьому видання People запевнив колишній секретар герцога та герцогині, Джеймі Лаутер-Пінкертон.

На думку ексдержслужбовця, Вільям та Кейт - чудова команда, і тому вони так блискуче справляються з обовязками старших членів королівської родини.

"Дякувати Богові, вони мають одне одного та пройдений вишкіл. За останні 10 років між ними утворився тісний зв'язок. Якщо обшукати все королівство, не знайдеш кращої пари, чесно", - запевнив Лаутер-Пінкертон.

Із його слів, секрет гармонії в шлюбі принца й герцогині: хороший приклад у них перед очима. Вільям та Кейт рівняються на 73-річний шлюб королеви Єлизавети з принцом Філіпом та на 40-річний союз Керол та Майкла Міддлтонів.

Як висловився інсайдер, наближений до справ палацу, Вільям із Кейт втілюють у собі "сучасне обличчя інституту монархії". А виховуючи двох синів та доньку, подружжя старається поєднати виконання традиційних обов'язків із сучасним підходом до батьківства.

До слова, як стало відомо Vanity Fair, незабаром Вільям із дружиною збираються перебратися з Кенсингтонського палацу до Віндзора. Так вони будуть ближче до Її Величності, котрій уже 95 років, та до батьків Кейт, що живуть у Беркширі.

Нагадаємо, подейкують, Міддлтон останнім часом зблизилася з дружиною принца Гаррі, хоча до "Мегзіту" вони ладнали не дуже.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Тато, мама, діти: принц Вільям і Кейт поділилися зворушливим сімейним ВІДЕО

"Доводило до сказу": Маркл обурена різним ставленням королівської сім'ї до неї та до Кейт - джерела

"Не слабачка": американський глянець розказав про повсякденне життя Міддлтон


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів