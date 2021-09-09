Екссекретар принца Вільяма та Кейт розкрив секрет успішності їхнього шлюбу

Британський принц Вільям та герцогиня Кетрін Міддлтон цієї весни відзначили десяту річницю свого шлюбу. Причому ідеальні сімейні фото з трьома дітками - не просто красива картинка для публіки. Кращої пари годі й пошукати.

У цьому видання People запевнив колишній секретар герцога та герцогині, Джеймі Лаутер-Пінкертон.

На думку ексдержслужбовця, Вільям та Кейт - чудова команда, і тому вони так блискуче справляються з обовязками старших членів королівської родини.

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"Дякувати Богові, вони мають одне одного та пройдений вишкіл. За останні 10 років між ними утворився тісний зв'язок. Якщо обшукати все королівство, не знайдеш кращої пари, чесно", - запевнив Лаутер-Пінкертон.

Із його слів, секрет гармонії в шлюбі принца й герцогині: хороший приклад у них перед очима. Вільям та Кейт рівняються на 73-річний шлюб королеви Єлизавети з принцом Філіпом та на 40-річний союз Керол та Майкла Міддлтонів.

Як висловився інсайдер, наближений до справ палацу, Вільям із Кейт втілюють у собі "сучасне обличчя інституту монархії". А виховуючи двох синів та доньку, подружжя старається поєднати виконання традиційних обов'язків із сучасним підходом до батьківства.

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До слова, як стало відомо Vanity Fair, незабаром Вільям із дружиною збираються перебратися з Кенсингтонського палацу до Віндзора. Так вони будуть ближче до Її Величності, котрій уже 95 років, та до батьків Кейт, що живуть у Беркширі.

Нагадаємо, подейкують, Міддлтон останнім часом зблизилася з дружиною принца Гаррі, хоча до "Мегзіту" вони ладнали не дуже.

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